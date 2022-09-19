Video Dünya Filistinli çiftçi ağaç dikmek isterken arkeolojik keşif yaptı | Video
Filistinli çiftçi ağaç dikmek isterken arkeolojik keşif yaptı | Video

Filistinli çiftçi ağaç dikmek isterken arkeolojik keşif yaptı | Video

19.09.2022 | 12:42

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Filistinli çiftçi Süleyman Al Nabaheen, ağaç dikmek için kazı yaptığı esnada Bizans dönemine ait üzerinde kuş ve çeşitli hayvanların bulunduğu mozaikler keşfetti.

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Gazze Şeridi'ndeki Bureij mülteci kampı yakınlarında çiftçilik yapan Filistinli Süleyman Al Nabaheen, ağaç dikmek için kazı yaptığı esnada tarihi eser buldu. Bazı ağaçların neden kök salmadığını anlamak için oğluyla birlikte toprağı kazmaya başladıklarını söyleyen Al Nabaheen, daha önce fark etmedikleri sert bir zemine çarptıklarını belirtti. Üzerinde kuş ve çeşitli hayvan figürlerinin bulunduğu mozaiklerin Bizans dönemine ait olduğunu öğrenen Al Nabaheen, bu keşfin hem Filistinliler, hem ailesi hem de kendisi için çok büyük ve önemli olduğunu ifade etti.

"ERKEN DÖNEMLERİN SIRLARINI VE MEDENİYET DEĞERLERİNİ ÖĞRENMEYİ BEKLİYORUZ"
Filistin Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, mozaiklerin günlük yaşama dair izler taşıdığı belirtilirken, "Bu arkeolojik keşif ile halen erken dönemlerin sırlarını ve medeniyet değerlerini öğrenmeyi bekliyoruz. Milli araştırma ekibi, Fransız Arkeoloji Okulu'ndan uluslararası uzmanlar ve bilim adamları ile çalışmalarını sürdürüyor" denildi.

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