Video Dünya Filistinli doktor, babasının ve kardeşinin cansız bedenini görünce yıkıldı | Video
Filistinli doktor, babasının ve kardeşinin cansız bedenini görünce yıkıldı | Video

Filistinli doktor, babasının ve kardeşinin cansız bedenini görünce yıkıldı | Video

24.12.2023 | 16:20

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında yaralananların tedavisi için var gücüyle çalışan Filistinli Doktor Bassem Al Najjar, dün gece hastanede babasının, kardeşinin ve yakınlarının cansız bedenini görünce adeta yıkıldı.

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 79 gündür süren saldırılarında hayatını kaybeden ve yaralanan Filistinli sayısı günden güne artarken, hastanelerde doktorlar kısıtlı imkanlarla çalışmayı sürdürüyor. İsrail ordusunun dün geceki yoğun saldırıları sırasında El Aksa Şehitleri Hastanesi'nde çalışan Filistinli Doktor Bassem Al Najjar, babasının ve kardeşinin cansız bedeniyle karşılaşınca adeta yıkıldı. Gazze Şeridi'nin merkezinde bulunan evine düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybeden babası, kardeşi ve yakınları nedeniyle taziyeleri kabul eden Najjar, gözyaşlarını tutamadı. Filistinli doktorun eşi ve çocuklarının ise hala Deir El Balah kentindeki Zawaida bölgesinde bulunan evin enkazında olduğu öğrenildi.

Najjar'ın babası, kardeşi ve yakınları, Gazze Şeridi'nin merkezinde bulunan El Aksa Şehitleri Hastanesi'nde bu sabah kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

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