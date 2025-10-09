Video Dünya Filistinli gazeteci, sokak sokak dolaşarak ateşkesi duyurdu: "Savaş bitti, ateşkes sağlandı" | Video
09.10.2025 | 14:48

Gazze şehrindeki Filistinli gazeteci Saleh Aljafarawi, gece saatlerinde sağlanan ateşkesi sokak sokak dolaşıp, "Savaş bitti, ateşkes sağlandı" şeklinde bağırarak Gazze halkına duyurmaya çalıştı.

İsrail ile Hamas, Mısır'da yürütülen dolaylı müzakerelerde ABD'nin sunduğu ateşkes anlaşmasının ilk aşamasını gece saatlerinde onayladı. Ateşkes haberi Gazze Şeridi'nde coşkuyla karşılandı. Gazze şehrindeki Filistinli gazeteci Saleh Aljafarawi, ateşkesi haberini sokakta bağırarak büyük bir sevinçle duyurdu. Sokak sokak dolaşan gazeteci Aljafarawi, "Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan insanların çoğu, ateşkesten hala habersiz. Bu yüzden onlara haber vermeye çalışıyoruz. Çadırlarda yaşayanlara sesleniyoruz, savaş bitti, ateşkes sağlandı. Sokakta sadece üç kişiyiz. Bakın, her yer bomboş. Şu an Şifa Hastanesi'nin önündeyiz. Ateşkesi duyurmak için insanlara bağırıyoruz, başka çaremiz yok" ifadelerini kullandı.
