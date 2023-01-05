Video Dünya Filistinli Kerim Yunus 40 yıl sonra serbest bırakıldı | Video
Filistinli Kerim Yunus 40 yıl sonra serbest bırakıldı | Video

Filistinli Kerim Yunus 40 yıl sonra serbest bırakıldı | Video

05.01.2023 | 12:24

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İsrail'de en uzun süre hapiste kalan Filistinli Kerim Yunus, 40 yılın ardından serbest bırakıldı.

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İsrail'de 66 yaşındaki Kerim Yunus, İsrail işgaline karşı direnişi sırasında İsrailli asker Avraham Bromberg'i öldürmekten suçlu bulunmuş ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezası daha sonra 40 yıla düşürülen Yunus, 1983 yılından beri İsrail hapishanelerinde 40 yıl yattı. Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan açıklamada, Yunus'un cezasını tamamladığı ve serbest bırakıldığı bildirildi. Tahliye edilmesinin ardından konuşan Yunus, "Halkımızın özgürlüğü için bir 40 yıl daha sunmaya hazırız" dedi.

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