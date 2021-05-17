Video Dünya Filistinli yönetmenden İsrail’in hırsızlığını anlatan film | Video

Filistinli yönetmenden İsrail’in hırsızlığını anlatan film | Video

Filistinli yönetmenden İsrail’in hırsızlığını anlatan film | Video
17.05.2021 | 14:05

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Filistinli genç yönetmen Ömer Rammal, “Yer” isminde kısa bir film çekti. Bu kısa filmde Rammal, ‘Yahudi yerleşimciler’ olarak adlandırılan ama aslında işgalci olan Yahudilerin Filistinli Müslümanlar’ın evlerini hukuksuz bir şekilde nasıl ele geçirdiklerine ve çaldıklarına vurgu yaptı. Kısa film kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu, paylaşım rekoru kırdı. İşte o kısa film:

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Filistinli genç yönetmen Ömer Rammal, işgalci İsrail'in Filistinliler'e yıllardır yaşattığı zulme dikkat çekmek için "Yer" isminde kısa bir film çekti. Bu kısa filmi sosyal medyadan paylaşan Ömer Rammal, 'Yahudi yerleşimciler' olarak anılan ama aslında işgalci olan Yahudilerin Filistinli Müslümanlar'ın evlerini haksız ve hukuksuz bir şekilde nasıl ele geçirdiği anlatılıyor. Müslümanlar'ın mallarını kendi mallarıymış gibi işgalcilerin nasıl çaldıklarına dikkat çekilen kısa film için "Mekân var oluşumuz, hatıralarımız, geleceğimizdir" deniliyor.

KISA FİLMDE İŞGALCİ YAHUDİLERİN HUKUKSUZLUĞU ANLATILIYOR
Kısa film, bir evin mutfağındaki Filistinli kadının konuşmasıyla başlıyor. Kadın, 'Evimde en sevdiğim yer neresi?' diye sorup 'Mutfağım' cevabını verirken, mutfağını neden sevdiğini anlattığı anlarda arka planda 'yerleşimci Yahudiler' mutfaktaki eşyaları alarak işgal girişimine başlıyor. Sırasıyla oturma odası, bir kız çocuğunun yatak odası ve en son evin bahçesi işgalci Yahudiler tarafından işgal edilmeye devam ediyor. Filistinliler'in yaşadığı bu zulme dikkat çeken kısa film ise sosyal medyada kısa sürede paylaşım rekoru kırdı, ilgi odağı oldu.

EN SON ŞEYH CERRAH MAHALLESİ'NDE YAŞANMIŞTI
Bilindiği üzere en son Şeyh Cerrah Mahallesi'nde işgalci İsrail, 'yerleşimciler' adı altında Filistinliler'in evlerini işgal etmeye ve mülklerini çalmaya devam etmişti.

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