Video Dünya Fransa'da aşırı sağ protesto edildi | Video
Fransa'da aşırı sağ protesto edildi | Video

Fransa'da aşırı sağ protesto edildi | Video

28.06.2024 | 08:42

Fransa'nın başkenti Paris'te medya, dernekler ve sendikaların düzenlediği protesto gösterisinde aşırı sağa karşı durma çağrısı yapıldı.

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Fransa'nın başkenti Paris'te aşırı sağa karşı bir araya gelen medya, dernekler ve sendikalar geniş katılımlı bir protesto gösterisi düzenledi. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan binlerce kişi yaklaşan erken genel seçimler öncesinde yükselişte olan Ulusal Birlik Partisi'ne (Rassemblement National) karşı sloganlar attı. "Bugün buradaysak, umudumuz olduğu içindir" sloganıyla gerçekleştirilen gösteride konuşma yapan Alice Diop ve Anna Mouglalis gibi birçok sanatçı ve entelektüel, aşırı sağa karşı durma çağrısı yaptı. Sivil toplum, siyaset ve kültür dünyasından gelen konuşmacılar, vatandaşlara aşırı sağ tehdidine karşı demokratik değerleri savunmalarını söyledi.

ÜLKE ÇAPINDA 58 YENİ PROTESTO NOKTASI BELİRLENDİ
Fransa'nın en önde gelen işçi sendikası CGT, tarihi bir karar alarak sol koalisyon Yeni Halk Cephesi'ne (Nouveau Front Populaire) destek çağrısında bulundu. Sendikalar protestolar için ülke çapında 58 yeni protesto noktası belirlendiğini açıkladı. Protesto gösterileri Fransa'nın dört bir yanındaki şehirlerde de eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

FEMİNİST GRUP İLE PROTESTOCULAR ARASINDA ARBEDE
Paris'teki gösteriye katılan Feminist grup Nemesis'in Başkanı Alice Cordier'in de aralarında bulunduğu kadın aktivistler ise Ulusal Birlik Partisi'ne karşı protesto sırasında sol koalisyon Yeni Halk Cephesi karşıtı pankartlar açtı. Kısa sürede hedef haline gelen Feminist grup, protestocular tarafından darp edildi.

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