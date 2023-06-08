Video Dünya Fransa’da bıçaklı saldırı! Başbakan olay yerine gidiyor | Video
Fransa’da bıçaklı saldırı! Başbakan olay yerine gidiyor | Video

Fransa’da bıçaklı saldırı! Başbakan olay yerine gidiyor | Video

08.06.2023 | 15:19

Fransa’nın Annecy bölgesindeki bir parkta gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişi yaralandı. Başbakan Elisabeth Borne olay yerine doğru yola çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Fransa'nın güneydoğusundaki Annecy bölgesinde bulunan bir parkta bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin yaptığı açıklamada, aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişinin yaralandığını, saldırganın polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu.
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne olay yerine doğru yola çıkarken, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Zelenskiy’den hidroelektrik santralinin vurulduğu Herson’a ziyaret | Video 02:18
Zelenskiy’den hidroelektrik santralinin vurulduğu Herson’a ziyaret | Video 08.06.2023 | 15:19
Fransa’da bıçaklı saldırı! Başbakan olay yerine gidiyor | Video 00:23
Fransa’da bıçaklı saldırı! Başbakan olay yerine gidiyor | Video 08.06.2023 | 15:19
ABD’de LGBT yürüyüşünde İncil ayetleri okuyan kişi tutuklandı | Video 01:17
ABD'de LGBT yürüyüşünde İncil ayetleri okuyan kişi tutuklandı | Video 08.06.2023 | 15:44
Güney Kore’de yürüyen merdiven ters yöne hareket etti: 14 yaralı | Video 00:41
Güney Kore'de yürüyen merdiven ters yöne hareket etti: 14 yaralı | Video 08.06.2023 | 13:10
Güney Kore’de yürüyen merdiven ters yöne hareket etti: 14 yaralı | Video 00:41
Güney Kore'de yürüyen merdiven ters yöne hareket etti: 14 yaralı | Video 08.06.2023 | 13:08
Zombi istilası gibi! ABD’de uyuşturucu kullanımı korkutucu boyutta | Video 01:11
Zombi istilası gibi! ABD'de uyuşturucu kullanımı korkutucu boyutta | Video 08.06.2023 | 13:16
Kanada’daki yangın sonrası New York’ta hava kalitesi tehlikeli seviyede | Video 00:12
Kanada'daki yangın sonrası New York’ta hava kalitesi tehlikeli seviyede | Video 08.06.2023 | 13:10
Ukrayna’daki hidroelektrik santraline saldırı: 1 ölü | Video 03:01
Ukrayna’daki hidroelektrik santraline saldırı: 1 ölü | Video 07.06.2023 | 15:02
Kaliforniya’da aileler LGBT’li grubun saldırısına uğradı! O anlar kamerada | Video 01:18
Kaliforniya’da aileler LGBT’li grubun saldırısına uğradı! O anlar kamerada | Video 07.06.2023 | 14:35
ABD’de lise mezuniyetinde silahlı saldırı: 2 ölü | Video 00:13
ABD’de lise mezuniyetinde silahlı saldırı: 2 ölü | Video 07.06.2023 | 10:39
Metro raylarına düşen görevli elektrik akımına kapılarak öldü | Video 01:57
Metro raylarına düşen görevli elektrik akımına kapılarak öldü | Video 07.06.2023 | 08:49
Haiti’deki sel felaketinde can kaybı 42’ye yükseldi | Video 01:40
Haiti’deki sel felaketinde can kaybı 42’ye yükseldi | Video 06.06.2023 | 11:07
Herson’da hidroelektrik santrali vuruldu! Rusya ile Ukrayna birbirini suçladı | Video 01:23
Herson'da hidroelektrik santrali vuruldu! Rusya ile Ukrayna birbirini suçladı | Video 06.06.2023 | 11:07
Haiti’de sel felaketi: 15 ölü, 8 kayıp | Video 04:03
Haiti’de sel felaketi: 15 ölü, 8 kayıp | Video 05.06.2023 | 13:02
SON DAKİKA! Kırgızistan’da darbe girişimi! İşte ilk görüntüler 03:49
SON DAKİKA! Kırgızistan'da darbe girişimi! İşte ilk görüntüler 05.06.2023 | 13:09
Rusya: “Ukrayna’nın Donetsk’e saldırısı püskürtüldü” | Video 01:37
Rusya: “Ukrayna’nın Donetsk’e saldırısı püskürtüldü” | Video 05.06.2023 | 10:10
Çinli astronotlar 6 ay sonra dünyaya döndü | Video 01:36
Çinli astronotlar 6 ay sonra dünyaya döndü | Video 04.06.2023 | 15:39
Rusya, Ukrayna’yı füzeyle vurdu: 18 yaralı | Video 00:39
Rusya, Ukrayna’yı füzeyle vurdu: 18 yaralı | Video 04.06.2023 | 11:22
Almanya’da polis ve göstericiler arasında arbede | Video 00:42
Almanya’da polis ve göstericiler arasında arbede | Video 04.06.2023 | 08:34
Kaza yapan alkollü sürücü kaçmaya çalışırken 1 kadını ezerek yaraladı | Video 01:13
Kaza yapan alkollü sürücü kaçmaya çalışırken 1 kadını ezerek yaraladı | Video 04.06.2023 | 08:34

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA