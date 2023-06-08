Fransa’da bıçaklı saldırı! Başbakan olay yerine gidiyor | Video 08.06.2023 | 15:19 Fransa’nın Annecy bölgesindeki bir parkta gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişi yaralandı. Başbakan Elisabeth Borne olay yerine doğru yola çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Fransa'nın güneydoğusundaki Annecy bölgesinde bulunan bir parkta bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin yaptığı açıklamada, aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişinin yaralandığını, saldırganın polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu.Fransa Başbakanı Elisabeth Borne olay yerine doğru yola çıkarken, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.