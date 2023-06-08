Fransa’da bıçaklı saldırı! Başbakan olay yerine gidiyor | Video
Fransa’nın Annecy bölgesindeki bir parkta gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişi yaralandı. Başbakan Elisabeth Borne olay yerine doğru yola çıktı.
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne olay yerine doğru yola çıkarken, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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