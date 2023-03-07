Video Dünya Fransa’da emeklilik reformuna karşı 6’ncı kez greve gidildi | Video
Fransa’da emeklilik reformuna karşı 6’ncı kez greve gidildi | Video

Fransa’da emeklilik reformuna karşı 6’ncı kez greve gidildi | Video

07.03.2023 | 22:15

Fransa’da hükümetin emeklilik reformuna karşı 6’ncı kez greve gidildi. Ülke genelinde toplu taşımada ve rafinerilerde aksamalar yaşandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Fransa’da emeklilik reformuna karşı 6’ncı kez greve gidildi | Video 02:39
Fransa’da emeklilik reformuna karşı 6’ncı kez greve gidildi | Video 07.03.2023 | 22:15
İsrail güçleri, Filistinlilerin evlerini yıkmayı sürdürüyor | Video 02:29
İsrail güçleri, Filistinlilerin evlerini yıkmayı sürdürüyor | Video 07.03.2023 | 16:14
ABD Savunma Bakanı Austin’den Irak’a sürpriz ziyaret | Video 00:17
ABD Savunma Bakanı Austin'den Irak'a sürpriz ziyaret | Video 07.03.2023 | 16:14
ABD’de uçuş sırasında acil çıkış kapısını açmaya çalışan kişi gözaltına alındı | Video 01:31
ABD'de uçuş sırasında acil çıkış kapısını açmaya çalışan kişi gözaltına alındı | Video 07.03.2023 | 14:11
Ruslar, Ukrayna’ya zafer sloganı atan silahsız Ukraynalı askeri kurşuna dizdi | Video 00:09
Ruslar, "Ukrayna’ya zafer" sloganı atan silahsız Ukraynalı askeri kurşuna dizdi | Video 07.03.2023 | 08:55
ABD’de polis eğitim merkezi inşaatına saldırı: 35 gözaltı | Video 06:26
ABD’de polis eğitim merkezi inşaatına saldırı: 35 gözaltı | Video 07.03.2023 | 08:48
Meksika’da tır dorsesinde 100’den fazla refakatsiz göçmen çocuk bulundu | Video 01:24
Meksika’da tır dorsesinde 100'den fazla refakatsiz göçmen çocuk bulundu | Video 07.03.2023 | 08:48
Endonezya’da toprak kayması felaketi: 11 ölü, 50 kayıp | Video 01:26
Endonezya'da toprak kayması felaketi: 11 ölü, 50 kayıp | Video 06.03.2023 | 16:40
Sürücü göz göre göre yayaları ezdi: 3 yaralı! Dehşet anları kamerada | Video 00:08
Sürücü göz göre göre yayaları ezdi: 3 yaralı! Dehşet anları kamerada | Video 06.03.2023 | 14:55
New York’ta süpermarkette yangın: 7 yaralı | Video 02:32
New York’ta süpermarkette yangın: 7 yaralı | Video 06.03.2023 | 13:52
New York’ta süpermarkette yangın: 7 yaralı | Video 02:32
New York’ta süpermarkette yangın: 7 yaralı | Video 06.03.2023 | 13:51
Küba’da uçak kuşlara çarptı, kabini duman kapladı | Video 00:43
Küba'da uçak kuşlara çarptı, kabini duman kapladı | Video 06.03.2023 | 12:10
Zaporijya’da roketin isabet ettiği apartmanda can kaybı 13’e yükseldi | Video 01:23
Zaporijya'da roketin isabet ettiği apartmanda can kaybı 13'e yükseldi | Video 06.03.2023 | 12:11
Pakistan’da polis aracına bombalı saldırı: 9 ölü, 9 yaralı | Video 00:28
Pakistan'da polis aracına bombalı saldırı: 9 ölü, 9 yaralı | Video 06.03.2023 | 10:24
Japonya’da 26 kişiyi taşıyan otobüs alev aldı | Video 01:07
Japonya’da 26 kişiyi taşıyan otobüs alev aldı | Video 06.03.2023 | 09:42
Süveyş Kanalı’nda yük gemisi karaya oturdu | Video 00:38
Süveyş Kanalı’nda yük gemisi karaya oturdu | Video 06.03.2023 | 08:44
Filipinler açıklarındaki akaryakıt sızıntısı kıyıya ulaştı | Video 01:12
Filipinler açıklarındaki akaryakıt sızıntısı kıyıya ulaştı | Video 06.03.2023 | 08:44
Dans gösterisi sırasında 15 metre yükseklikten yere çakıldı | Video 01:01
Dans gösterisi sırasında 15 metre yükseklikten yere çakıldı | Video 06.03.2023 | 08:44
Çin’de 2023 yılında büyüme hedefi yüzde 5 | Video 00:30
Çin’de 2023 yılında büyüme hedefi yüzde 5 | Video 05.03.2023 | 13:26
Bakü’de ATM’de silahlı soygun: 1 ölü, 2 yaralı | Video 01:16
Bakü'de ATM'de silahlı soygun: 1 ölü, 2 yaralı | Video 04.03.2023 | 15:54

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA