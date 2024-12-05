Video Dünya Fransa'da güvenoyu alamayan hükümet düştü | Video
Fransa'da güvenoyu alamayan hükümet düştü | Video

Fransa'da güvenoyu alamayan hükümet düştü | Video

05.12.2024 | 08:39

Fransa'da Ulusal Meclis'te yapılan oylamada güvenoyu alamayan Başbakan Michel Barnier hükümeti düştü. Fransa'da 1962'den bu yana ilk kez bir hükümet güvenoyu alamadı.

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Fransa'da Ulusal Meclis'te Başbakan Michel Barnier hükümeti için güven oylaması yapıldı. Aşırı sağcı ve sol görüşlü milletvekillerinin birlikte hareket ettiği oylamada, Barnier'nin merkez sağ azınlık hükümeti 331 oyla düşürüldü.

Güven oylaması, Başbakan Barnier'nin bütçe açığını azaltmak için 60 milyar euroluk tasarruf sağlamayı amaçlayan ve halk tarafından tepkilere neden olan bütçe planının bir kısmını, nihai oylama yapılmadan meclisten geçirmek için özel anayasal yetkileri kullanmayı seçmesiyle gündeme gelmişti. Barnier, 3 ay önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından göreve atanmıştı.

Barnier'in kısa süre içinde hükümetin ve kendisinin istifasını Cumhurbaşkanı Macron'a sunması bekleniyor.

Öte yandan oylama ile Fransa'da 1962'den bu yana ilk kez bir hükümet güvenoyu alamamış oldu.

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