Video Dünya Fransa’da iklim aktivistlerinden Başbakanlık binasına boyalı saldırı | Video
Fransa’da iklim aktivistlerinden Başbakanlık binasına boyalı saldırı | Video

Fransa’da iklim aktivistlerinden Başbakanlık binasına boyalı saldırı | Video

05.01.2023 | 15:12

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Fransa’da iklim aktivistlerinden Başbakanlık binasına boyalı saldırı | Video 00:34
Fransa’da iklim aktivistlerinden Başbakanlık binasına boyalı saldırı | Video 05.01.2023 | 15:12
Umre için Suudi Arabistan’a gelen müslümanlar, Uhud Dağı’nı ziyaret ediyor | Video 04:00
Umre için Suudi Arabistan’a gelen müslümanlar, Uhud Dağı’nı ziyaret ediyor | Video 05.01.2023 | 15:12
Filistinli Kerim Yunus 40 yıl sonra serbest bırakıldı | Video 01:27
Filistinli Kerim Yunus 40 yıl sonra serbest bırakıldı | Video 05.01.2023 | 12:24
Hindistan’da trene binmeye çalışan yolcu ölümden döndü! O anlar kamerada | Video 00:16
Hindistan'da trene binmeye çalışan yolcu ölümden döndü! O anlar kamerada | Video 05.01.2023 | 10:10
Sel sularında sörf yaptı | Video 00:15
Sel sularında sörf yaptı | Video 05.01.2023 | 10:49
ABD Temsilciler Meclisi Başkanlık seçimlerinde kriz büyüdü | Video 06:33
ABD Temsilciler Meclisi Başkanlık seçimlerinde kriz büyüdü | Video 05.01.2023 | 08:56
Hindistan’da trene binmeye çalışan yolcu ölümden döndü | Video 00:16
Hindistan'da trene binmeye çalışan yolcu ölümden döndü | Video 05.01.2023 | 10:22
İranlı ünlü oyuncu Taraneh Alidoosti serbest bırakıldı | Video 00:48
İranlı ünlü oyuncu Taraneh Alidoosti serbest bırakıldı | Video 05.01.2023 | 08:48
ABD’de polisten kaçan araç istinat duvarından düştü | Video 00:43
ABD’de polisten kaçan araç istinat duvarından düştü | Video 04.01.2023 | 13:23
Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 5 patlama | Video 01:44
Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 5 patlama | Video 04.01.2023 | 08:55
ABD Temsilciler Meclisi Başkanlığı seçiminde kriz! 3 tur oylamanın ardından başkan seçilemedi | Video 07:10
ABD Temsilciler Meclisi Başkanlığı seçiminde kriz! 3 tur oylamanın ardından başkan seçilemedi | Video 04.01.2023 | 08:55
Selin ortasında mahsur kaldılar, otobüsün üzerinde yardım beklediler | Video 00:34
Selin ortasında mahsur kaldılar, otobüsün üzerinde yardım beklediler | Video 04.01.2023 | 08:55
ABD, kaçırılan antik Yeşil Tabut’u Mısır’a iade etti | Video 01:43
ABD, kaçırılan antik Yeşil Tabut'u Mısır'a iade etti | Video 03.01.2023 | 12:40
Meksika’daki hapishane baskınında ölü sayısı 17’ye yükseldi | Video 00:31
Meksika’daki hapishane baskınında ölü sayısı 17’ye yükseldi | Video 03.01.2023 | 08:48
İtalya’da iklim aktivistlerinden Senato binasına boyalı saldırı: 5 gözaltı | Video 00:19
İtalya’da iklim aktivistlerinden Senato binasına boyalı saldırı: 5 gözaltı | Video 03.01.2023 | 08:48
Hindistan’da havai fişek üretim tesisinde yangın: 3 ölü, 4 yaralı | Video 01:16
Hindistan’da havai fişek üretim tesisinde yangın: 3 ölü, 4 yaralı | Video 02.01.2023 | 01:38
Japonya’da 100 kişinin bulunduğu otelde yangın | Video 00:53
Japonya’da 100 kişinin bulunduğu otelde yangın | Video 02.01.2023 | 09:57
Brezilya’nın yeni Devlet Başkanı Lula yemin etti | Video 10:16
Brezilya’nın yeni Devlet Başkanı Lula yemin etti | Video 02.01.2023 | 00:35
Japonya’da heyelan: 10 ev toprak altında kaldı, 2 kişi kayıp | Video 01:14
Japonya’da heyelan: 10 ev toprak altında kaldı, 2 kişi kayıp | Video 01.01.2023 | 12:34
Almanya yeni yıla coşkuyla girdi | Video 03:48
Almanya yeni yıla coşkuyla girdi | Video 01.01.2023 | 09:39

Fransa'da iklim aktivistleri, hükümetin iklim değişikliğiyle mücadeledeki vaatlerini yerine getirmediğini belirterek "Matignon" olarak bilinen Başbakanlık binasının ön cephesine tepki amacıyla turuncu sprey sıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Fransa'da "Derniere Renovation" adlı çevreci grubun iki üyesi, iklim değişikliği ile mücadelede eylemsiz kalındığı gerekçesiyle başkent Paris'teki Başbakanlık binasını hedef aldı. "Suçlu kim?" yazılı tişörtler giyen aktivistler, "Matignon" olarak bilinen Başbakanlık binasının ön tarafındaki kapıya ve duvarlara turuncu boya püskürttü. Olaya müdahale eden polis, aktivistleri gözaltına aldı. Gruptan yapılan açıklamada ise hükümetin iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik vaatlerini yerine getirmediği ifade edildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA