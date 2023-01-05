Fransa’da iklim aktivistlerinden Başbakanlık binasına boyalı saldırı | Video

Fransa'da iklim aktivistleri, hükümetin iklim değişikliğiyle mücadeledeki vaatlerini yerine getirmediğini belirterek "Matignon" olarak bilinen Başbakanlık binasının ön cephesine tepki amacıyla turuncu sprey sıktı.

Fransa'da "Derniere Renovation" adlı çevreci grubun iki üyesi, iklim değişikliği ile mücadelede eylemsiz kalındığı gerekçesiyle başkent Paris'teki Başbakanlık binasını hedef aldı. "Suçlu kim?" yazılı tişörtler giyen aktivistler, "Matignon" olarak bilinen Başbakanlık binasının ön tarafındaki kapıya ve duvarlara turuncu boya püskürttü. Olaya müdahale eden polis, aktivistleri gözaltına aldı. Gruptan yapılan açıklamada ise hükümetin iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik vaatlerini yerine getirmediği ifade edildi.