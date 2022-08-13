Fransa’da ilginç olay: Düşen telefonunu almaya çalışırken çöp konteynerine sıkıştı | Video
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Fransa’nın Perpignan şehrinde, yeraltı çöp konteynerine düşen telefonunu almaya çalışırken çöpe sıkışan bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çöp konteynerine sıkışan kişinin durumunun iyi olduğu görüldü.