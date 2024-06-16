Video Dünya Fransa’da Müslümanlar bayram namazı için camileri doldurdu | Video
Fransa’da Müslümanlar bayram namazı için camileri doldurdu | Video

Fransa’da Müslümanlar bayram namazı için camileri doldurdu | Video

16.06.2024 | 12:25

Fransa’nın başkenti Paris’te yaşayan başta Türk vatandaşları olmak üzere binlerce Müslüman, Kurban Bayramı namazını kılmak için camilere akın etti.

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Kurban Bayramı dünyanın dört bir yanında büyük bir heyecanla karşılandı. Fransa'nın başkenti Paris'te camiler bayram namazını kılmak üzere gelen Müslümanlar tarafından doldu taştı. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Merkez Camisi'nde sabahın erken saatlerinde bayram namazı kılmaya gelen cemaatin kalabalık olması üzerine üst kattaki konferans salonu ile yine aynı yerdeki toplantı salonu da cemaate açıldı. Kılınan bayram namazı ve okunan hutbenin ardından camiyi dolduran vatandaşlar hep birlikte tekbirler getirdi. Namazın son bulmasının ardından vatandaşlar birbirleriyle bayramlaşıp, kucaklaştılar. Yüzlerce camide günün anlam ve öneminin anlatıldığı hutbelerde özellikle dargınlıkların giderilmesi ve hasta ziyaretlerinin önemine vurgu yapıldı.

Bayram namazını kıldıran Paris Din Görevlisi Bakış Abavcı, "Bayramlar, Müslümanlar için önemli günlerden biridir. Bu günde yardıma muhtaçlara yardım eli uzatılır, hasta olanların ziyaretlerine gidilir. Dargınlar ise aralarındaki husumeti ortadan kaldırır. Birlik ve beraberlik duygularını güçlendiren, sevgi, saygı ve paylaşma gibi toplumumuz için bağdaştırıcı unsurları ön plana çıkaran bayramların, insan ve toplum hayatında çok önemli bir yeri var" dedi.
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Merkezi'nde vatandaşlarla birlikte namaz kılan Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer ile Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe ise, namaz sonrası cami içerisinde vatandaşlarla tek tek bayramlaştı.

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