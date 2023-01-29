Fransa'da öğrenciler açlıkla mücadele ediyor | Video
Geçtiğimiz haftalarda yangın yerine dönen Fransa'nın başkenti Paris'te bu defa öğrencilerin açlıkla olan mücadelesi gözler önüne serildi. Artan enflasyon nedeniyle yemeğe para ayıramayan öğrenciler gecenin bir vakti dondurucu soğukta aşevinin önündeki 1000 kişilik kuyrukla beklerken görüldü. Fransız yerel medyasına açıklama yapan pek çok öğrenci genelde akşama kadar hiçbir şey yemediğini ve karnını yemek yardımıyla doyurduğunu ifade etti.
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