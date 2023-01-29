Video Dünya Fransa'da öğrenciler açlıkla mücadele ediyor | Video
Fransa'da öğrenciler açlıkla mücadele ediyor | Video

Fransa'da öğrenciler açlıkla mücadele ediyor | Video

29.01.2023 | 10:40

Geçtiğimiz haftalarda yangın yerine dönen Fransa'nın başkenti Paris'te bu defa öğrencilerin açlıkla olan mücadelesi gözler önüne serildi. Artan enflasyon nedeniyle yemeğe para ayıramayan öğrenciler gecenin bir vakti dondurucu soğukta aşevinin önündeki 1000 kişilik kuyrukla beklerken görüldü. Fransız yerel medyasına açıklama yapan pek çok öğrenci genelde akşama kadar hiçbir şey yemediğini ve karnını yemek yardımıyla doyurduğunu ifade etti.

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