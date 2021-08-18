Fransa'da orman yangınları: 1 ölü | Video
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Fransa’nın güneyinde orman yangınları devam ederken bir kişinin cansız bedeni bulundu. Yangınların henüz kontrol altına alınamadığı açıklandı.
Fransa'nın güneyinde bulunan Var bölgesinde orman yangınları devam ediyor. Bölgedeki Grimaud kasabasında alevlerle mücadele sürerken 50 yaşlarında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Pazartesi günü Gonfaron köyünde başlayan yangınlar, rüzgârın hızı nedeniyle genişleyip yaklaşık 6 bin hektarlık alanı küle döndürdü. Var bölgesi yetkililerine göre, binlerce kişi bölgeden tahliye edilirken, yangınların hala kontrol altında alınmadığı açıklandı. Var itfaiyesi tarafından yapılan açıklamada "Durum artık Pazartesi gece olduğu gibi değil, ancak endişe verici olmaya devam ediyor" ifadesini kullandı. Bölgeye binden fazla itfaiye eri ve pek çok yangın söndürme uçakları ve helikopter gönderildiği öğrenildi.