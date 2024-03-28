Fransa’da PKK yandaşları havalimanını birbirine kattı | Video 28.03.2024 | 06:06 Fransa’da terör örgütü PKK yandaşlarının, terör örgütü destekçisi bir kişinin Türkiye'ye sınır dışı edilmesini engellemek için Charles de Gaulle Havalimanı’ndaki görevlilere saldırması sonucu 3 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Fransa'nın başkenti Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda terör örgütü PKK destekçileri ortalığı birbirine kattı. Terör örgütü destekçisi bir kişinin, Türkiye'ye sınır dışı edilmesini engellemek için havalimanına gelen yaklaşık 50 kişiden terör örgütü sempatizanı grup, havalimanı personeline saldırdı. Çıkan olaylarda 1'i kadın olmak üzere 3 kişi yaralanırken, havalimanında maddi hasar meydana geldi.