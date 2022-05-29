Fransa'da PKK yürüyüşüne Fransız kadının tepkisi "Ne mutlu Türküm diyene!" | Video
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Fransa'nın Başkenti Paris'te yürüyüş yapan PKK Sempatizanlarına tepki gösteren Morgane isimli bir Fransız kadın, "PKK bir terör örgütüdür, Ne mutlu Türküm diyene" diyerek bağırdı.