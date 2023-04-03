Fransa’da polisten skandal hareket! Gazeteciye uyguladıkları muamele anbean kayıt altında | Video

Sık sık düşünce ve basın özgürlüğünden dem vuran, Türkiye'ye yönelik basın özgürlüğü dersi vermeye kalkışan Fransa'da basın özgürlüğüne yönelik ağır ihlallerin ardı arkası kesilmiyor. Son haftalarda ülke genelinde protestoların gerçekleştiği Fransa’da, polisin protestoculara yönelik müdahalesi tepki çekmişti. Basın çalışanları ve gazetecilere de saldıran polis görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Ülkede gösterileri takip eden bir gazeteci, ensesinden tutularak alandan atıldı.