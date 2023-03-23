Video Dünya Fransa'da protestocular polisle çatıştı: 58 gözaltı | Video
Fransa'da protestocular polisle çatıştı: 58 gözaltı | Video

Fransa'da protestocular polisle çatıştı: 58 gözaltı | Video

23.03.2023 | 23:31

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformunun kabul edilmesinin ardından başkent Paris başta olmak üzere ülke genelinde devam eden protestolarda 58 kişi gözaltına alındı.

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