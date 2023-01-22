Fransa'da protestolar büyüyor! Ülke savaş alanına döndü | Video

Bu hafta içinde Fransa'da başlayan emeklilik reformu karşıtı protestolar nedeniyle ülke sokakları yine savaş alanına döndü. 2 milyona yakın kişinin katıldığı gösterilerde ise polis protestoculara coplarla müdahale etti. O anlar sosyal medyada infial yarattı.