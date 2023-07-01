Video Dünya Fransa'da sokaklar savaş alanına döndü: Protestocuları beyzbol sopalarıyla linç ettiler... | Video
Fransa'da sokaklar savaş alanına döndü: Protestocuları beyzbol sopalarıyla linç ettiler... | Video

Fransa'da sokaklar savaş alanına döndü: Protestocuları beyzbol sopalarıyla linç ettiler... | Video

01.07.2023 | 13:34

Fransa'da kaos her geçen saniye biraz daha hararetlenirken bu kez sokakta ultra milliyetçilerin sesi yükseldi. Protestocular beyzbol sopalarıyla linç edildi.

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