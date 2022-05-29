Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:13
00:21
Fransa’da "uçan adam" Zapata, 15 metre yüksekten göle çakıldı | Video 29.05.2022 | 16:25
02:36
Gazze'de "bayrak yürüyüşü" protestosu | Video 29.05.2022 | 08:42
01:59
Brezilya’da toprak kayması: 33 ölü | Video 29.05.2022 | 08:42
02:19
01:39
04:27
Lavrov: "Batı Rusya'ya topyekun savaş ilan etti" | Video 27.05.2022 | 13:25
00:10
Ukrayna'nın Mariupol kentinde 70 sivilin cesedine ulaşıldı | Video 27.05.2022 | 13:12
00:19
Hindistan'da otobüs kazası: 16 yaralı | Video 27.05.2022 | 11:40
02:42
ABD’deki okul katliamında yeni görüntüler! Polise tepki yağdı | Video 27.05.2022 | 09:41
08:44
Almanya Başbakanı Scholz: “Putin bu savaşı kazanmamalı” | Video 26.05.2022 | 15:03
01:10
02:18
İran'da çöken binada ölü sayısı 18'e yükseldi | Video 26.05.2022 | 13:17
00:16
Filipinler’de otobüste EYP patladı: 2 yaralı | Video 26.05.2022 | 13:17
01:44
BBC News'te skandal hata! Ekranda "Manchester United çöptür" yazısı belirdi 26.05.2022 | 10:08
04:45
ABD Başkanı Biden silahlı saldırı sonrası Texas'a gidecek | Video 26.05.2022 | 08:55
03:03
03:12
Pakistan sokakları karıştı | Video 25.05.2022 | 14:54
02:04
01:27
Tuvalete giden ilkokul öğrencisi pumayla göz göze geldi | Video 25.05.2022 | 10:34
Fransa’da “uçan adam” olarak tanınan Franky Zapata, “Flyboard” ismini verdiği uçan kaykayı ile gösteri yaptığı esnada, 15 metre yüksekten göle düştü.
Fransa'da "uçan adam" ismiyle nam salan Franky Zapata, "Flyboard" ismini verdiği uçan kaykayı ile Fransa'nın Biscarrosse bölgesinde gösteri yaptığı esnada Biscarrosse Gölü'ne çakıldı. Kontrolünü kaybederek 15 metre yüksekten göle düşen Zapata'nın hastaneye kaldırıldığı ve tedavi sürecinin devam ettiği aktarıldı.
Fransa'da her yıl 14 Mayıs'ta kutlanan Bastille Günü'nde kendi tasarımı olan uçan kaykayı ile uçuş yapan Zapata, 3 hafta sonra Manş Denizi üzerinden 22 dakikada geçişiyle akıllara kazınmıştı.