Video Dünya Fransa'daki PKK kampından görüntüler yayınlandı | Video
Fransa'daki PKK kampından görüntüler yayınlandı | Video

Fransa'daki PKK kampından görüntüler yayınlandı | Video

30.05.2022 | 11:01

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Nepal’de kaybolan uçağın enkazı bulundu | Video 00:41
Nepal’de kaybolan uçağın enkazı bulundu | Video 30.05.2022 | 10:31
Fransa’daki PKK kampından görüntüler yayınlandı | Video 00:25
Fransa'daki PKK kampından görüntüler yayınlandı | Video 30.05.2022 | 11:01
Kudüs’teki Bayrak Yürüyüşü’nde yüzlerce kişi yaralandı | Video 01:45
Kudüs’teki Bayrak Yürüyüşü’nde yüzlerce kişi yaralandı | Video 30.05.2022 | 07:38
Meksika’da çöp alanında yangın | Video 03:49
Meksika’da çöp alanında yangın | Video 30.05.2022 | 07:38
ABD’de boks maçındaki yanlış silahlı saldırı alarmı izdihama neden oldu: 16 yaralı | Video 01:18
ABD’de boks maçındaki yanlış silahlı saldırı alarmı izdihama neden oldu: 16 yaralı | Video 30.05.2022 | 07:38
Google Dijital telif yasasını kabul etti! Türkiye’nin yol haritası ne olmalı? 01:46
Google Dijital telif yasasını kabul etti! Türkiye'nin yol haritası ne olmalı? 29.05.2022 | 20:47
Kudüs’te yaşlı kadına biber gazı sıkan İsraillileri, Filistinli gençler böyle durdurdu | Video 00:13
Kudüs'te yaşlı kadına biber gazı sıkan İsraillileri, Filistinli gençler böyle durdurdu | Video 29.05.2022 | 17:09
Fransa’da uçan adam Zapata, 15 metre yüksekten göle çakıldı | Video 00:21
Fransa’da "uçan adam" Zapata, 15 metre yüksekten göle çakıldı | Video 29.05.2022 | 16:25
Gazze’de bayrak yürüyüşü protestosu | Video 02:36
Gazze'de "bayrak yürüyüşü" protestosu | Video 29.05.2022 | 08:42
Brezilya’da toprak kayması: 33 ölü | Video 01:59
Brezilya’da toprak kayması: 33 ölü | Video 29.05.2022 | 08:42
İngiliz polisi alay konusu oldu! Suç oranını azaltmak için bunu da yaptılar! | Video 02:19
İngiliz polisi alay konusu oldu! Suç oranını azaltmak için bunu da yaptılar! | Video 28.05.2022 | 11:20
Aracın bagajına kilitledi, içeri gaz bombası attı! Brezilya’da polis, şüpheliyi böyle öldürdü | Video 01:39
Aracın bagajına kilitledi, içeri gaz bombası attı! Brezilya'da polis, şüpheliyi böyle öldürdü | Video 27.05.2022 | 13:38
Lavrov: Batı Rusya’ya topyekun savaş ilan etti | Video 04:27
Lavrov: "Batı Rusya'ya topyekun savaş ilan etti" | Video 27.05.2022 | 13:25
Ukrayna’nın Mariupol kentinde 70 sivilin cesedine ulaşıldı | Video 00:10
Ukrayna'nın Mariupol kentinde 70 sivilin cesedine ulaşıldı | Video 27.05.2022 | 13:12
Hindistan’da otobüs kazası: 16 yaralı | Video 00:19
Hindistan'da otobüs kazası: 16 yaralı | Video 27.05.2022 | 11:40
ABD’deki okul katliamında yeni görüntüler! Polise tepki yağdı | Video 02:42
ABD’deki okul katliamında yeni görüntüler! Polise tepki yağdı | Video 27.05.2022 | 09:41
Almanya Başbakanı Scholz: “Putin bu savaşı kazanmamalı” | Video 08:44
Almanya Başbakanı Scholz: “Putin bu savaşı kazanmamalı” | Video 26.05.2022 | 15:03
Rusya, kontrolü ele geçirdiği kentlerde mobil ekranlar kurmaya başladı | Video 01:10
Rusya, kontrolü ele geçirdiği kentlerde mobil ekranlar kurmaya başladı | Video 26.05.2022 | 13:56
İran’da çöken binada ölü sayısı 18’e yükseldi | Video 02:18
İran'da çöken binada ölü sayısı 18'e yükseldi | Video 26.05.2022 | 13:17
Filipinler’de otobüste EYP patladı: 2 yaralı | Video 00:16
Filipinler’de otobüste EYP patladı: 2 yaralı | Video 26.05.2022 | 13:17

Fransa’da terör örgütü PKK destekçileri, örgüt elbiseleri ve paçavralarıyla ‘ideolojik kamp’ etkinliği düzenledi. Terörist kıyafetleri giyen grup, terörist başı Abdullah Öcalan'ın resmini ve PKK/YPG paçavralarını taşıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA