Fransa’daki Rouen Katedralinde yangın | Video
Fransa’daki Rouen Katedralinin kulesinde devam eden yenileme çalışmaları sırasında yangın çıktı.
Fransa'nın Rouen kentinde bulunan ülkenin simge yapılarından biri olan Rouen Katedralinden dumanlar yükselmeye başladı. Normandiya bölgesindeki gotik mimarinin eseri olan katedralin kulesi yenileme çalışmaları sırasında alev aldı. Kuleden yükselen siyah dumanlar nedeniyle bölgede bulunanlar panik yaşadı. Valilik tarafından yapılan açıklamada katedralin tahliye edildiği ve katedral çevresinin güvenlik kordonuna alındığı aktarıldı.
Yangının nedeni henüz bilinmiyor.
2019 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Notre-Dame Katedrali'nde yapılan yenileme çalışmaları sırasında yangın çıkmıştı.
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