Fransa'nın başkenti Paris şiddetli yağış sonrası sele teslim oldu! | Video
Fransa'nın başkenti Paris'in yer aldığı Ile-de-France bölgesinde etkili olan şiddetli yağmur, sele dönüştü. Sosyal medyadaki görüntülerde, Paris'teki cadde ve yolların dün etkili olan fırtına ve yağmurun etkisiyle sel altında kaldığı görüldü. Ayrıca yaşanan su baskını nedeniyle metro ulaşımında ciddi ölçüde aksamalar yaşandı. Paris'in özellikle 11'inci,19'uncu ve 20'inci bölgelerindeki kafeterya ve mağazalar bir anda basan selden ciddi zarar görürken, kimi iş yerleri suyla dolup taştı. Ayrıca bazı araçlar yollarda mahsur kaldı.
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