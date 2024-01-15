Fransa'nın Reunion Adası'nı Belal Kasırgası vurdu: 1 ölü | Video
Fransa'nın denizaşırı topraklarından Reunion Adası'nı Belal Kasırgası’nın vurması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Reunion Valisi Jerome Filippini düzenlediği basın toplantısında "Tahmin edebileceğimiz felaket seviyesinin altındayız. Bu bizim için iyi haber ancak Reunion'daki kasırga henüz bitmedi. Salı sabahına kadar dayanmamız gerekiyor" dedi. Filippini kasırga nedeniyle 100 bin evin elektriksiz kaldığını, 37 bin evde ise su kesintisi yaşandığını söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dikkatli olun, evde kalın. Devlet sizin için seferber oldu" ifadesini kullandı.
Öte yandan, Reunion Adası'nın doğusunda Mauritius'ta da yetkililer alarma geçti. Ülkede okullar tatil edilirken, şiddetli rüzgar ve yağışlara karşı halka dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.
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