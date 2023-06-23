Fransa’ya okumaya giden genç kız yaşadığı zorlukları anlattı: "Kaldığım yurttaki odadan her gün başka bir böcek çıkıyordu" | Video

Fransa'ya okumaya giden genç bir kız yaşadığı zorlukları çektiği bir videoyla anlattı. İnsanların, Fransız olmadığı için kendisiyle arkadaş olmak istemediğini belirten genç kız, "Burada yaşanmıyor. Bir aktivite yapmak için hastane randevusu randevu alıyorsun" dedi. Kaldığı yurtta odasını tahta kurularının bastığını ifade eden genç kız, "Odamdan neredeyse her gün başka böcek çıkıyordu. Bir ayın sonunda zorla odamı değiştiler. Tuvalet ve banyoyu tüm katla ortak kullanıyorum. Bir daha bu ülkeye adımımı bile atmayacağım." diye konuştu.