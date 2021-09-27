Fransız astronot, kuzey ışıklarını uzaydan böyle görüntüledi | Video

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda nisan ayından beri çalışmalarını sürdüren Fransız astronot Thomas Pesquet, bir yandan da paylaştığı fotoğraf ve videolarla takipçilerini büyülüyor. Avrupa Uzay Ajansı astronotu Pesquet, kutup ışıklarının görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Pesquet, dolunay sebebiyle çok parlak olduğu için aurorayı "özel" diye niteledi. Fransız astronot, dolunayın dünyanın gece tarafını güneş gibi aydınlattığını söyledi. Aurora, Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların Dünya'nın kutuplarındaki manyetik alana çarpmasıyla ortaya çıkıyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda nisan ayından beri çalışmalarını sürdüren Fransız astronot Thomas Pesquet, bir yandan da paylaştığı fotoğraf ve videolarla takipçilerini büyülüyor. Avrupa Uzay Ajansı astronotu Pesquet, kutup ışıklarının görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Pesquet, dolunay sebebiyle çok parlak olduğu için aurorayı "özel" diye niteledi. Fransız astronot, dolunayın dünyanın gece tarafını güneş gibi aydınlattığını söyledi. Aurora, Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların Dünya'nın kutuplarındaki manyetik alana çarpmasıyla ortaya çıkıyor.