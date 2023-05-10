Fransız gazeteci Ukrayna’da roket saldırısında öldü | Video 10.05.2023 | 13:07 Ukrayna’daki savaşı takip eden Fransız gazeteci Arman Soldin roket saldırısında hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ukrayna'daki savaşta bir gazeteci daha hayatını kaybetti. Ukraynalı askerlerin yanında görev yapan Fransız haber ajansı AFP'ye bağlı gazetecilerin, dün Donetsk bölgesindeki Chasiv Yar kentinde yoğun çatışmaların yaşandığı Bakhmut'a yakın bir kasabada roket saldırısına uğradığı belirtildi. Ajans tarafından yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Arman Soldin'in bulunduğu noktaya roket isabet etmesi sonucu öldüğü ifade edildi. Bölgedeki diğer gazetecilerin ise saldırıdan yara almadan kurtulduğu açıklandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız gazetecinin çatışmaların başladığı ilk günden bu yana gerçekleri ortaya çıkarmak için cesaretle ön cephede görev yaptığını ifade ederek, "Sevenlerinin ve tüm meslektaşlarının acısını paylaşıyoruz" dedi. Fransa Ulusal Meclisi'nde milletvekilleri Arman Soldin için saygı duruşunda bulundu.

AFP Genel Müdürü Fabrice Fries ise haber ajansının Soldin'in ölümüyle sarsıldığını belirterek, yaşanan bu olayın çatışmaları takip eden gazetecilerin her gün karşılaştıkları tehlikeleri bir kez daha gözler önüne serdiğini söyledi. Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hayatını dünyaya gerçekleri anlatmaya adadı. Hatırası ve davası hafızalarda yaşayacak" ifadeleri kullanıldı.

Gazetecileri Koruma Komitesi verilerine göre Bosna Hersek doğumlu Arman Soldin, Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'daki savaşı takip ederken öldürülen 15. gazeteci olarak kayıtlara geçti.