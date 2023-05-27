Fransız gazeteciden çaresizlik itirafı! ‘Askeri gücümüz acınacak halde, Erdoğan’a karşı Latin gücü kurmalıyız!’ | Video
Son yıllarda tartışmasız bir biçimde güçlü ülkeler arasında kendini konumlandıran Türkiye’ye dair dikkat çeken ifadeler Fransa’dan geldi. Fransız gazeteci Laurent Artur du Plessis, canlı yayında yaptığı açıklamada, "Erdoğan, Akdeniz havzasını fethetmek için savaş filosu kuruyor. Bizim donanmamız ise acınacak halde” ifadelerini kullandı. Plessis, Türkiye’nin Akdeniz havzasında yükselen gücünden bahsederek İspanya, İtalya ve Yunanistan'a “Erdoğan'ın emellerine karşı 'Latin gücü' kurmalıyız" çağrısında bulundu.
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