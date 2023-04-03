Fransız polisinin gösterileri çeken Arap kökenli kameramana müdahalesi tepkiye neden oldu | Video
Fransa'da polisin, tartışmalı emeklilik reformu karşıtı gösterileri çeken Arap kökenli kameramana "evine dön" diyerek göz yaşartıcı gaz sıktığı ve gazetecilik faaliyetini engellemeye çalıştığı görüntüler ortaya çıktı.
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