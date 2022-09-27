Video Dünya Galapagos Adaları'nda turist teknesi battı: 4 ölü, 2 kayıp | Video
Galapagos Adaları'nda turist teknesi battı: 4 ölü, 2 kayıp | Video

Galapagos Adaları'nda turist teknesi battı: 4 ölü, 2 kayıp | Video

27.09.2022 | 11:45

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Ekvador’a bağlı Galapagos Adaları'nda, turistleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 4 kişinin öldüğü 2 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

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Güney Amerika ülkesi Ekvador'a bağlı Galapagos Adaları açıklarında dün gece Isla Isabella ve Santa Cruz adaları arasında sefer yapan bir turist teknesi battı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, teknenin batması sonucu 2'si Ekvador, biri Kolombiya diğeri ise ABD-İsrail vatandaşı olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 turistin ise kayıp olduğu ifade edildi. Olayda 31 turistin kurtarıldığı yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Olaya ilişkin açıklama yapan yetkililer, 25 kişilik kapasitesi bulunan teknedeki motorların yakıtının bittiğini ve durduktan sonra su almaya başladığını aktardı. Arama kurtarma ekiplerinin kayıpları bulmaları için bölgeye sevk edildiği kaydedildi.

Öte yandan, bölgede yaşayanlar ve turistler olaya zamanında müdahale edilmediği gerekçesiyle yetkililere tepki gösterdi. Puerto Ayora'da toplanan göstericiler, ayrıca teknelerin bakımsız olduğunu, hastanelerin yaralıları tedavi edecek kapasiteye sahip olmadığını ifade etti.

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