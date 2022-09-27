Galapagos Adaları'nda turist teknesi battı: 4 ölü, 2 kayıp | Video

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Ekvador’a bağlı Galapagos Adaları'nda, turistleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 4 kişinin öldüğü 2 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.
Olaya ilişkin açıklama yapan yetkililer, 25 kişilik kapasitesi bulunan teknedeki motorların yakıtının bittiğini ve durduktan sonra su almaya başladığını aktardı. Arama kurtarma ekiplerinin kayıpları bulmaları için bölgeye sevk edildiği kaydedildi.
Öte yandan, bölgede yaşayanlar ve turistler olaya zamanında müdahale edilmediği gerekçesiyle yetkililere tepki gösterdi. Puerto Ayora'da toplanan göstericiler, ayrıca teknelerin bakımsız olduğunu, hastanelerin yaralıları tedavi edecek kapasiteye sahip olmadığını ifade etti.