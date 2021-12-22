Gana parlamentosunda milletvekilleri birbirine girdi | Video

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Afrika ülkesi Gana’da parlamentoda gerçekleşen vergi görüşmeleri sırasında milletvekilleri birbirine girdi.
Gana parlamentosunda dün gece geç saatlere kadar süren oturumda, elektronik işlemlere yönelik vergi konusunda milletvekilleri arasında arbede çıktı. Kavga, muhalefet milletvekillerinden Meclis Başkan Yardımcısı Joseph Osei Owusu'nun oy kullanmak için koltuğundan ayrılmasının engellenmesiyle başladı. Muhalefetteki Ulusal Demokratik Kongre (NDC), mobil para ödemelerini de içeren elektronik işlemlerde önerilen yüzde 1.75'lik vergi kararını düşük gelirli insanları olumsuz yönde etkileyeceğini söyleyerek reddetti. Gana Maliye Bakanı Ken Ofori-Artta ise gelecek yıl fazladan 6,9 milyar Gana sedisi (1,15 milyar dolar) toplanabileceğini savunarak vergi ağının genişletilmesinin gerekli olduğunu ifade etti. Parlamentoda yaşanan kavga sonrası vergi prosedürüne ilişkin oylama ise 18 Ocak'a ertelendi.