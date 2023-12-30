Video Dünya Gazze için yükselen her sesi bastırıyorlar… İsrailli kız Siyonist tacizini anlattı! | Video
Gazze için yükselen her sesi bastırıyorlar… İsrailli kız Siyonist tacizini anlattı! | Video

Gazze için yükselen her sesi bastırıyorlar… İsrailli kız Siyonist tacizini anlattı! | Video

30.12.2023 | 11:23

İsrail, Gazze soykırımına dünyanın gözü önünde devam ederken yarattığı dehşete karşı yükselen her sesi bastırmak içinse elinden geleni yapıyor. Algı operasyonu ve propagandalarla, işlediği soykırımı örtbas etmeye çalışan Siyonist İsrail, ülke içinden Gazze’ye destek veren sesleri kesmek için elinden geleni yapıyor. Son olarak İsrailli aktivist Gaia Dan, Batı Şeria’da İsrail polisinin susturma çabalarını ifşa etti.

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