Video Dünya Gazze Şeridi'nde son 12 saatte 100'den fazla can kaybı | Video
Gazze Şeridi'nde son 12 saatte 100'den fazla can kaybı | Video

Gazze Şeridi'nde son 12 saatte 100'den fazla can kaybı | Video

25.12.2023 | 15:00

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik son 12 saatte düzenlediği saldırılarda 100’den fazla Filistinli hayatını kaybetti.

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İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 80 gündür sürdürüyor. Binlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırılara dünya susarken, İsrail savaş uçakları sivillere bomba yağdırmaya devam ediyor. İsrail bombardımanı dün gece Gazze Şeridi'nin merkezindeki Maghazi ve Bureij mülteci kamplarında yoğunlaştı. Binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Maghazi Mülteci Kampı'nda düzenlenen saldırıda 70 olan can kaybı 68 olarak açıklanırken, son 12 saatte düzenlenen saldırılarda çoğu çocuk ve kadın 100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılarda yaralanan onlarca kişi ise El Aksa Şehitleri Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

NABLUS'TA 20 FİLİSTİNLİ GÖZALTINA ALINDI
İsrail güçleri, Batı Şeria'daki Nablus kentine gece saatlerinde baskın düzenledi. Burka kasabasına düzenlenen baskınlarda aralarında yaşlıların da bulunduğu en az 20 Filistinli gözaltına alındı. İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana 4 bin 600'den fazla Filistinliyi gözaltına aldı.

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