Video Dünya Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki yıkımın boyutu havadan görüntülendi | Video
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki yıkımın boyutu havadan görüntülendi | Video

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki yıkımın boyutu havadan görüntülendi | Video

06.06.2024 | 15:29

İsrail'in 20 gün süren son askeri operasyonu sonucu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki yıkımın boyutu havadan görüntülendi.

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