Gazze sınırına sevkiyat gece gündüz sürüyor | Video
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların şiddetini arttırmasıyla Gazze sınırına askeri sevkiyat gece gündüz sürüyor.
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