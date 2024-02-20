Gazze’de 153 UNRWA tesisi saldırıya uğradı | Video 20.02.2024 | 06:03 Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında 153 UNRWA tesisinin saldırıya uğradığını belirterek, “Çocuklar okullarımızda eğitim-öğretim için bulunmalı, bombalardan korunmak için değil” açıklamasını yaptı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 136 gündür devam ediyor. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde okulların enkaza döndüğü belirtilerek, "Refah'ta nüfusun yarısının UNRWA barınaklarından başka gidecek yeri yok. 153 farklı UNRWA tesisi Gazze'deki savaş sırasında saldırıya uğradı. Çocuklar okullarımızda eğitim-öğretim için bulunmalı, bombalardan korunmak için değil" denildi. UNRWA, İsrail'in hedef aldığı tesislerden bazılarına ait görüntüleri de paylaştı.