Gazze'de "bayrak yürüyüşü" protestosu | Video

Gazze'de binlerce Filistinli, İsrailli yerleşimcilerin yarın yapacakları "bayrak yürüyüşü"nü protesto etmek için bir araya geldi.

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Doğu Kudüs'te bir grup fanatik Yahudi yerleşimci tarafından yarın yapılacak "bayrak yürüyüşü" öncesi Mescid-i Aksa'ya Filistin bayrağı çekilmesi çağrısında bulundu. Hamas ve Filistinli grupların çağrısı üzerine Gazze Şeridi'ndeki Al-Magazi kampı, Al-Nuseirat kampı, Al-Maghazi kampı, Al-Bureij kampı ve Deir Al-Balah şehri gibi çeşitli bölgelerde Mescid-i Aksa'ya Filistin bayrağı çekilmesi için protestolar düzenlendi. Göstericiler, ellerinde Filistin bayrakları ve üzerinde "El Aksa'yı terk etmeyeceğiz" ve "El Aksa satılık değil" yazılı pankartlar taşıdı.

Hamas lideri Dr. Ghassan Wishah, El Nuseyrat kampındaki mitingde yaptığı konuşmada, Kudüs halkını Mescid-i Aksa'da toplanmaya ve yerleşimcilerin avlularına girmesini engellemeye çağırdı. Ayrıca Wishah, Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumu İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırısını durdurmak için harekete geçmeleri konusunda çağrıda bulundu.

Aşırı sağcı fanatik Yahudi yerleşimciler, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla her yıl mayıs ayında provokatif "bayrak yürüyüşü" düzenliyor.