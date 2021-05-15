Video Dünya Gazze'de cami enkazında yürek burkan ezan! İşgalci İsrail camileri de hedef aldı

Gazze'de cami enkazında yürek burkan ezan! İşgalci İsrail camileri de hedef aldı

Gazze'de cami enkazında yürek burkan ezan! İşgalci İsrail camileri de hedef aldı
15.05.2021 | 13:32

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gazze'de cami enkazında yürek burkan ezan! İşgalci İsrail camileri de hedef aldı 00:13
Gazze'de cami enkazında yürek burkan ezan! İşgalci İsrail camileri de hedef aldı 15.05.2021 | 13:32
Çin'i hortum vurdu: 12 ölü, yüzlerce yaralı | Video 01:11
Çin'i hortum vurdu: 12 ölü, yüzlerce yaralı | Video 15.05.2021 | 11:29
Gazzeli gence yürekleri yakan şok! Hastanede fotoğraf çekerken şehitlerin arasında iki kardeşinin bulunduğunu fark etti 01:04
Gazzeli gence yürekleri yakan şok! Hastanede fotoğraf çekerken şehitlerin arasında iki kardeşinin bulunduğunu fark etti 15.05.2021 | 09:11
İsrail’in Gazze’ye yönelik hava saldırıları devam ediyor: Can kaybı 126'ya ulaştı | Video 10:24
İsrail’in Gazze’ye yönelik hava saldırıları devam ediyor: Can kaybı 126'ya ulaştı | Video 15.05.2021 | 09:05
Gazze'de İsrail vahşetinde son dakika! Şehit sayısı 139'a yükseldi 01:30
Gazze'de İsrail vahşetinde son dakika! Şehit sayısı 139'a yükseldi 15.05.2021 | 09:06
Mescid-i Aksa’da Erdoğan sloganları | Video 00:26
Mescid-i Aksa’da "Erdoğan" sloganları | Video 14.05.2021 | 16:50
Dağa düşen yıldırım dev kayalığı böyle paramparça etti! 01:28
Dağa düşen yıldırım dev kayalığı böyle paramparça etti! 14.05.2021 | 12:29
İsrail Başbakanı Netanyahu'yu çıldırtan video! 01:20
İsrail Başbakanı Netanyahu'yu çıldırtan video! 14.05.2021 | 10:48
Son dakika! İsrail, Gazze'ye bomba yağdırdığı anların görüntülerini yayınladı | Video 01:37
Son dakika! İsrail, Gazze'ye bomba yağdırdığı anların görüntülerini yayınladı | Video 14.05.2021 | 10:27
İşgalci İsrail, Gazze Şeridi'ne hava ve kara harekatı başlattı | Video 12:12
İşgalci İsrail, Gazze Şeridi'ne hava ve kara harekatı başlattı | Video 14.05.2021 | 08:38
Maorili vekil haka dansı yaptı, parlamento toplantısından atıldı | Video 04:01
Maorili vekil haka dansı yaptı, parlamento toplantısından atıldı | Video 13.05.2021 | 15:25
SON DAKİKA: Yahudi ırkçıların Müslüman sivile köpekli linç dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı 00:22
SON DAKİKA: Yahudi ırkçıların Müslüman sivile köpekli linç dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı 13.05.2021 | 12:33
İsrail güçlerinin ses bombalarıyla saldırdığı Mescid-i Aksa’ya bayram namazı | Video 02:56
İsrail güçlerinin ses bombalarıyla saldırdığı Mescid-i Aksa’ya bayram namazı | Video 13.05.2021 | 12:14
SON DAKİKA: İsrail Gazze'de zehirli gaz kullandı! 72 Şehit, 388 yaralı 04:30
SON DAKİKA: İsrail Gazze'de zehirli gaz kullandı! 72 Şehit, 388 yaralı 13.05.2021 | 11:09
Mars helikopteri Ingenuity’nin üçüncü uçuşunun 3D videosu yayınlandı | Video 00:53
Mars helikopteri Ingenuity’nin üçüncü uçuşunun 3D videosu yayınlandı | Video 13.05.2021 | 10:30
İsrail, Gazze’de birçok noktayı vurdu, Gazze'de can kaybı 67 yükseldi | Video 01:26
İsrail, Gazze’de birçok noktayı vurdu, Gazze'de can kaybı 67 yükseldi | Video 13.05.2021 | 07:49
İzzeddin El-Kassam Tugayları, İsrail'e roketlerle karşılık verdi | Video 00:17
İzzeddin El-Kassam Tugayları, İsrail'e roketlerle karşılık verdi | Video 12.05.2021 | 16:56
İsrail Gazze'yi bu sabah da vurdu | Video 01:05
İsrail Gazze'yi bu sabah da vurdu | Video 12.05.2021 | 10:48
İsrail Başbakanı Netanyahu, Lod'da OHAL ilan etti 00:50
İsrail Başbakanı Netanyahu, Lod'da OHAL ilan etti 12.05.2021 | 08:35
İsrail'in Lod kentinde OHAL ilan edildi | Video 01:23
İsrail'in Lod kentinde OHAL ilan edildi | Video 12.05.2021 | 08:13

İşgalci İsrail tarafından bombardıman altında tutulan abluka altındaki Gazze’de onlarca sivil hayatını kaybetti. İsrail’in bombardıman esnasında siviller dışında camileri de hedef aldığı ortaya çıktı. Gazze’den yıkılan caminin enkazını paylaşan İslam Asalya, enkaza çıkan bir Filistinlinin ezan okuduğunu gösteren bir de video paylaştı. Sosyal medyadan İsrail’in camileri hedef almasına da tepki yağdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA