Gazze'de cami enkazında yürek burkan ezan! İşgalci İsrail camileri de hedef aldı

İşgalci İsrail tarafından bombardıman altında tutulan abluka altındaki Gazze’de onlarca sivil hayatını kaybetti. İsrail’in bombardıman esnasında siviller dışında camileri de hedef aldığı ortaya çıktı. Gazze’den yıkılan caminin enkazını paylaşan İslam Asalya, enkaza çıkan bir Filistinlinin ezan okuduğunu gösteren bir de video paylaştı. Sosyal medyadan İsrail’in camileri hedef almasına da tepki yağdı.