Gazze'de cami enkazında yürek burkan ezan! İşgalci İsrail camileri de hedef aldı
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:13
01:11
Çin'i hortum vurdu: 12 ölü, yüzlerce yaralı | Video 15.05.2021 | 11:29
01:04
10:24
01:30
Gazze'de İsrail vahşetinde son dakika! Şehit sayısı 139'a yükseldi 15.05.2021 | 09:06
00:26
Mescid-i Aksa’da "Erdoğan" sloganları | Video 14.05.2021 | 16:50
01:28
Dağa düşen yıldırım dev kayalığı böyle paramparça etti! 14.05.2021 | 12:29
01:20
İsrail Başbakanı Netanyahu'yu çıldırtan video! 14.05.2021 | 10:48
01:37
12:12
İşgalci İsrail, Gazze Şeridi'ne hava ve kara harekatı başlattı | Video 14.05.2021 | 08:38
04:01
Maorili vekil haka dansı yaptı, parlamento toplantısından atıldı | Video 13.05.2021 | 15:25
00:22
02:56
04:30
SON DAKİKA: İsrail Gazze'de zehirli gaz kullandı! 72 Şehit, 388 yaralı 13.05.2021 | 11:09
00:53
Mars helikopteri Ingenuity’nin üçüncü uçuşunun 3D videosu yayınlandı | Video 13.05.2021 | 10:30
01:26
00:17
İzzeddin El-Kassam Tugayları, İsrail'e roketlerle karşılık verdi | Video 12.05.2021 | 16:56
01:05
İsrail Gazze'yi bu sabah da vurdu | Video 12.05.2021 | 10:48
00:50
İsrail Başbakanı Netanyahu, Lod'da OHAL ilan etti 12.05.2021 | 08:35
01:23
İsrail'in Lod kentinde OHAL ilan edildi | Video 12.05.2021 | 08:13
İşgalci İsrail tarafından bombardıman altında tutulan abluka altındaki Gazze’de onlarca sivil hayatını kaybetti. İsrail’in bombardıman esnasında siviller dışında camileri de hedef aldığı ortaya çıktı. Gazze’den yıkılan caminin enkazını paylaşan İslam Asalya, enkaza çıkan bir Filistinlinin ezan okuduğunu gösteren bir de video paylaştı. Sosyal medyadan İsrail’in camileri hedef almasına da tepki yağdı.