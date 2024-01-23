Video Dünya Gazze'de can kaybı 25 bin 490’a yükseldi | Video
Gazze'de can kaybı 25 bin 490’a yükseldi | Video

Gazze'de can kaybı 25 bin 490’a yükseldi | Video

23.01.2024 | 14:15

İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybı 25 bin 490’a yükseldi.

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırını ara vermeden sürdürürken can kaybı da artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları nedeniyle son 24 saatte 195 kişinin hayatını kaybettiği, 354 kişinin de yaralandığı bildirildi. Açıklamada, çok sayıda yaralının enkaz altında ve yollarda olduğu kaydedilirken arama kurtarma, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin yaralılara ulaşmaya çalıştığı aktarıldı. Bakanlık açıklamasında, İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 25 bin 490'a, yaralananların sayısının ise 63 bin 354'e yükseldiği ifade edildi.
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