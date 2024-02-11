Video Dünya Gazze’de can kaybı 28 bin 176’ya yükseldi | Video
Gazze’de can kaybı 28 bin 176’ya yükseldi | Video

Gazze’de can kaybı 28 bin 176’ya yükseldi | Video

11.02.2024 | 13:29

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim’den bu yana devam eden saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 28 bin 176’ya, yaralananların sayısı 67 bin 784’e yükseldi.

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 128 gündür aralıksız sürüyor. Bölgede binlerce sivili hayattan koparan İsrail, saldırılarını sonlandırmak yerine güneydeki Refah kentine saldırmayı planlıyor. İsrail ordusunun Gazze'de devam eden katliamında can kaybı günden güne artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte gerçekleştirilen saldırılarda 112 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 173 Filistinlinin ise yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 28 bin 176'ya, yaralananların sayısının da 67 bin 784'e yükseldiği duyuruldu.

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