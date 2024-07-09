Gazze’de can kaybı 38 bin 243’e yükseldi | Video
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim’de başlattığı saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 243’e, yaralıların sayısı ise 88 bin 33’e yükseldi.
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