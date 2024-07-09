Video Dünya Gazze’de can kaybı 38 bin 243’e yükseldi | Video
Gazze’de can kaybı 38 bin 243’e yükseldi | Video

Gazze’de can kaybı 38 bin 243’e yükseldi | Video

09.07.2024 | 14:53

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim’de başlattığı saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 243’e, yaralıların sayısı ise 88 bin 33’e yükseldi.

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İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 277 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 3 saldırıda 50 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 130 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 38 bin 243'e, yaralıların sayısı ise 88 bin 33'e yükseldiği kaydedildi.
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