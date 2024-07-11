Video Dünya Gazze’de can kaybı 38 bin 345’e yükseldi | Video
Gazze’de can kaybı 38 bin 345’e yükseldi | Video

Gazze’de can kaybı 38 bin 345’e yükseldi | Video

11.07.2024 | 14:30

İsrail’in yoğun saldırılarına devam ettiği Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 345’e, yaralıların sayısı ise 88 bin 295’e yükseldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail, Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik saldırılarına devam ediyor. Bölgede katliamını sürdüren ve insancıl hukuku çiğneyen İsrail ordusu, 279 gündür tüm tepkilere rağmen Gazze Şeridi'ni yoğun bir şekilde bombalıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgede son 24 saatte düzenlenen iki saldırıda 50 sivilin hayatını kaybettiği, 54 sivilin ise yaralandığı aktarıldı.

Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 38 bin 345'e, yaralıların sayısının da 88 bin 295'e yükseldiği ifade edildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Fransa’daki Rouen Katedralinde yangın | Video 00:59
Fransa’daki Rouen Katedralinde yangın | Video 11.07.2024 | 14:56
Dışişleri Bakanlığı’nda Srebrenitsa Soykırımı’nın 29. yıl dönümü anıldı | Video 06:19
Dışişleri Bakanlığı’nda Srebrenitsa Soykırımı’nın 29. yıl dönümü anıldı | Video 11.07.2024 | 14:30
Gazze’de can kaybı 38 bin 345’e yükseldi | Video 00:53
Gazze’de can kaybı 38 bin 345’e yükseldi | Video 11.07.2024 | 14:30
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna’nın ittifaka katılımı, eğer değil ne zaman meselesi | Video 08:51
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Ukrayna'nın ittifaka katılımı, "eğer" değil "ne zaman" meselesi" | Video 11.07.2024 | 08:38
Güney Kore’de sel ve toprak kayması: 4 ölü, 1 kayıp | Video 00:34
Güney Kore'de sel ve toprak kayması: 4 ölü, 1 kayıp | Video 10.07.2024 | 14:55
Deniz simidiyle 19 saat açık denizde sürüklendi! Ölümden tesadüfen böyle döndü | Video 00:47
Deniz simidiyle 19 saat açık denizde sürüklendi! Ölümden tesadüfen böyle döndü | Video 10.07.2024 | 16:25
Bunun adı insanlık suçu! İsrail çocukları bombaladı | Video 03:35
Bunun adı insanlık suçu! İsrail çocukları bombaladı | Video 10.07.2024 | 12:05
Başkan Erdoğan, NATO’nun 75. Yılı Anma Etkinliği’ne katıldı | Video 05:48
Başkan Erdoğan, NATO’nun 75. Yılı Anma Etkinliği'ne katıldı | Video 10.07.2024 | 08:46
Hizbullah, Golan Tepeleri’ndeki İsrail askeri üslerini İHA ile görüntüledi | Video 02:46
Hizbullah, Golan Tepeleri'ndeki İsrail askeri üslerini İHA ile görüntüledi | Video 09.07.2024 | 16:34
Hindistan Başbakanı Modi, Moskova’da Putin ile görüştü | Video 00:54
Hindistan Başbakanı Modi, Moskova'da Putin ile görüştü | Video 09.07.2024 | 16:34
Gazze’de can kaybı 38 bin 243’e yükseldi | Video 00:57
Gazze’de can kaybı 38 bin 243’e yükseldi | Video 09.07.2024 | 14:53
Texas’ı vuran Beryl Kasırgası’nda 6 kişi öldü, 2.7 milyon hane elektriksiz kaldı | Video 00:13
Texas'ı vuran Beryl Kasırgası'nda 6 kişi öldü, 2.7 milyon hane elektriksiz kaldı | Video 09.07.2024 | 14:54
Rusya’nın Kiev’i vurduğu saldırıda can kaybı 38’e yükseldi | Video 02:39
Rusya'nın Kiev'i vurduğu saldırıda can kaybı 38'e yükseldi | Video 09.07.2024 | 12:40
UNRWA üst düzey yetkilisi Han Yunus’taki yıkımı paylaştı | Video 01:58
UNRWA üst düzey yetkilisi Han Yunus’taki yıkımı paylaştı | Video 09.07.2024 | 08:48
İspanya’daki boğa koşusunda 6 kişi yaralandı 01:14
İspanya’daki boğa koşusunda 6 kişi yaralandı 08.07.2024 | 15:56
Beryl Kasırgası’nda bilanço artıyor: Can kaybı 11’e yükseldi 02:47
Beryl Kasırgası’nda bilanço artıyor: Can kaybı 11’e yükseldi 08.07.2024 | 11:56
Japonya’da Müslüman olmadığı halde İslam’ı tanıtan Hongu, fenomen haline geldi | Video 05:23
Japonya'da Müslüman olmadığı halde İslam'ı tanıtan Hongu, fenomen haline geldi | Video 07.07.2024 | 12:25
İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Yerine getiremeyeceğim hiçbir bir vaatte bulunmadım | Video 10:26
İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Yerine getiremeyeceğim hiçbir bir vaatte bulunmadım” | Video 07.07.2024 | 08:37
Çocuklarını sıcak arabanın içinde kilitli bıraktılar! Vicdansız aile fenomenlik uğruna o anları saniye saniye kaydetti... | Video 01:49
Çocuklarını sıcak arabanın içinde kilitli bıraktılar! Vicdansız aile fenomenlik uğruna o anları saniye saniye kaydetti... | Video 06.07.2024 | 16:32
Son Dakika: Kırgızistan’da darbe girişimi önlendi | Video 01:21
Son Dakika: Kırgızistan'da darbe girişimi önlendi | Video 05.07.2024 | 12:29

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA