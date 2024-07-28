Video Dünya Gazze’de can kaybı 39 bin 324’e yükseldi | Video
Gazze’de can kaybı 39 bin 324’e yükseldi | Video

Gazze’de can kaybı 39 bin 324’e yükseldi | Video

28.07.2024 | 12:33

İsrail'in 296 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 66 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 39 bin 324’e yükseldi.

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İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına devam ediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte 3 saldırı gerçekleştirdiği, 66 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 241 Filistinlinin de yaralandığı duyuruldu. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 39 bin 324'e, yaralananların sayısının 90 bin 830'a yükseldiği aktarıldı.
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