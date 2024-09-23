Gazze'de can kaybı 41 bin 455’e yükseldi | Video 23.09.2024 | 15:42 İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 455’e, yaralıların sayısı ise 95 bin 878’e yükseldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 353 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 3 saldırıda 24 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 60 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının toplam 41 bin 455'e, yaralıların sayısının 95 bin 878'e yükseldiği kaydedildi.