Video Dünya Gazze'de can kaybı 44 bin 805’e yükseldi | Video
Gazze'de can kaybı 44 bin 805’e yükseldi | Video

Gazze'de can kaybı 44 bin 805’e yükseldi | Video

11.12.2024 | 14:49

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 19 Filistinlinin hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybı 44 bin 805'e yükseldi.

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İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar 432 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 2 saldırıda 19 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 69 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırılarda toplam can kaybının 44 bin 805'e, yaralı sayısının ise 106 bin 257'ye yükseldiği bildirildi.
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