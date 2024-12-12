Video Dünya Gazze'de can kaybı 44 bin 835'e yükseldi | Video
Gazze'de can kaybı 44 bin 835'e yükseldi | Video

Gazze'de can kaybı 44 bin 835'e yükseldi | Video

12.12.2024 | 14:39

İsrail'in Gazze Şeridi'nde son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 30 Filistinli hayatını kaybederken, 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 44 bin 835'e yükseldi.

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İsrail, Gazze Şeridi'nde 433 gündür soykırım gerçekleştiriyor. Uluslararası toplum hava saldırıları ve baskınlarla sivilleri hedef alan İsrail güçlerinin eylemlerine sessiz kalmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 30 sivilin hayatını kaybettiği, 99 sivilin ise yaralandığı aktarıldı.

Filistinlilere yönelik 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, toplam can kaybının 44 bin 835'e, yaralı sayısının da 106 bin 356'ya yükseldiği aktarıldı.

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