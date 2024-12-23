Gazze'de can kaybı 45 bin 317’ye yükseldi | Video
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 58 Filistinlinin hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybı 45 bin 317’ye yükseldi.
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