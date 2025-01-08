Video Dünya Gazze'de can kaybı 45 bin 936'ya yükseldi | Video
Gazze'de can kaybı 45 bin 936'ya yükseldi | Video

Gazze'de can kaybı 45 bin 936'ya yükseldi | Video

08.01.2025 | 15:55

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 51 Filistinlinin hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybı 45 bin 936'ya yükseldi.

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İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar 460 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 6 saldırıda 51 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 78 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının 45 bin 936'ya, yaralı sayısının ise 109 bin 274'e yükseldiği aktarıldı.
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