Gazze'de can kaybı 45 bin 936'ya yükseldi | Video 08.01.2025 | 15:55 İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 51 Filistinlinin hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybı 45 bin 936'ya yükseldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar 460 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 6 saldırıda 51 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 78 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının 45 bin 936'ya, yaralı sayısının ise 109 bin 274'e yükseldiği aktarıldı.