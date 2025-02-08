Video Dünya Gazze'de esir takasında 5'inci tur: 183 Filistinli serbest bırakıldı | Video
Gazze'de esir takasında 5'inci tur: 183 Filistinli serbest bırakıldı | Video

Gazze'de esir takasında 5'inci tur: 183 Filistinli serbest bırakıldı | Video

08.02.2025 | 14:25

Hamas ile İsrail arasında esir takasında 5. tur bugün gerçekleşiyor. Gazze'deki 3 İsrailli erkeğin Kızılhaç ekiplerine teslim edilmesinin ardından İsrail hapishanelerindeki 183 Filistinli de serbest bırakıldı.

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